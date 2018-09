Kostenloses Parken für Gehbehinderte am Krankenhaus beschwerlich

Bocholt - Das kostenlose Parken am Krankenhaus ist für Gehbehinderte manchmal beschwerlich. Um ihr Ticket zu entwerten, müssen sie mitunter weite Wege in Kauf nehmen. Dem Krankenhaus war das Problem bislang nicht bewusst, will nun aber etwas daran ändern. Die Ticket-Entwertung für Behinderte soll künftig auch in den Ärztehäusern möglich sein.