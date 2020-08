Kostenloses WLAN für Bocholts City

Bocholt - Ein unscheinbarer grauer Kasten an einem Laternenpfahl am Europaplatz zieht seit Tagen neugierige Blicke auf sich. Was ist das? Dahinter steckt ein Projekt mit großer Wirkung für die Fahrradstadt: Der Bocholter Energieversorger BEW, eine Tochterfirma der Stadtwerke, testet dort seit Kurzem WLAN für die Innenstadt – also einen frei zugänglichen Internetzugang.