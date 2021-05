Krähen werden im Bocholter Stadtgebiet zur Plage

© Sven Betz

Gabi Schmitz schaut aus dem Dachfenster ihres Reihenhauses in der Hitzestraße. Im Hintergrund sieht man die Nester, die die Krähen in die alte Eiche gebaut haben, die auf dem Grundstück der Heimbau stehen. Der Krach und Dreck sei in den vergangenen Jahren immer schlimmer geworden, sagt die 61-Jährige. . Fotos: Sven Betz