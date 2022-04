Krähenkolonien in der Bocholter Innenstadt

Bocholt - Klaus Cordes befürchtet Schlimmes: Zwei Krähenkolonien entstünden gerade rund um den Berliner Platz und damit mitten in der Stadt. Das bedeute Dreck und Lärm, erklärt der ehemalige Gymnasiallehrer und zeigt auf sechs Nester zwischen dem Arkadeneingang und dem Rathaus, vier weitere in den Bäumen zur Meckenemstraße und etwa zwölf in den Bäumen beim Mariengymnasium.