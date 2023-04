Bocholt - In Bocholt bahnt sich offenbar ein weiteres Krähen-Problem an. Auf der Kurfürstenstraße in Höhe des Windmühlenplatzes hat sich eine neue Krähenkolonie gebildet, die in der Nachbarschaft für Ärger sorgt. Die Zahl der Nester in einem Baum vor der Ludgerusschule hat sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt.