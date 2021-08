Kreis wartet neue Corona-Verordnung ab

Kreis Borken/Gelderland - Die Infektionszahlen im Kreis Borken steigen – zwar nur langsam, doch seit Anfang Juli ist eine andauernde Zunahme der Infektionen und der 7-Tage-Inzidenz feststellbar. Lag die Inzidenz etwa am 30. Juni bei 1,9 – so niedrig wie seit fast einem Jahr nicht mehr – stieg sie gestern auf 51,7 an. Doch was bedeutet das für den Kreis?