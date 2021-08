Kümmert erweist sich in Bocholt als „Granate“

Bocholt - „Der Künstler ist eine Granate“, schwärmte Philipp Traber im Anschluss an das Konzert von Andreas Kümmert und sprach damit wahrscheinlich genau das aus, was viele Zuschauer gedacht haben. Im Rahmen der Konzertreihe „Aasee-Sunsets“ ist Kümmert, der „The Voice of Germany“-Sieger von 2013, auf der Open-Air-Bühne beim Aasee aufgetreten und hat mit einer bunten Mischung aus eigenen Liedern und Covern bekannter Songs für eine gute Stimmung gesorgt.