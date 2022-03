Bocholt - In Marco Bünings Atelier ist es still geworden, „furchtbar still“, wie der 51-jährige Künstler sagt. Das sei für ihn das Schlimmste an der Corona-Pandemie. „Ich habe keinen Kontakt mehr zu den Leuten.“ Seit zweieinhalb Jahren habe er nur äußerst selten Kunden empfangen und gesprochen.