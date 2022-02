Künstlerduo entscheidet sich für Bocholt

Bocholt - Auf Instagram folgen ihnen 200.000 Menschen, und ihre Songs verbuchen auf dem Musikstreamingdienst Spotify bis zu 250.000 Abrufe. Freitag haben Carsten und Sabrina Kuhnt mit „Easy On Me“ ihren ersten selbst geschriebenen Song veröffentlicht. Künstlerisch fungieren die beiden als „carstensabrina“. Was bisher kaum bekannt ist: Das Ehepaar lebt mit seinen Kindern in Bocholt.