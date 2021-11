Künstlerin Andrea de Ruiter stellt abstrakte Werke aus

Bocholt - Eigentlich hätte die Ausstellung, die Andrea de Ruiter an diesem Wochenende in ihrem Atelier zeigt, bereits vor einem Jahr stattfinden sollen. Dann kam – durch Corona – alles anders und die Veranstaltung musste abgesagt werden. Nun wolle sie die Ausstellung aber nachholen, weil ihr das Thema am Herzen liege, sagt die Künstlerin aus Bocholt.