41 Schüler trommeln mit ihren Händen auf den Tischen begeistert „We Will Rock You“ und singen „Alle meine Entchen“: Das ist der Auftakt zum Projekt „Kulturstrolche“, an dem die zweiten Klassen der Biemenhorster Schule an der Weserstraße nun drei Grundschuljahre teilnehmen. Am Donnerstagmorgen wurden die Schüler im Rathaus begrüßt.