Kunst auf Zeit im „Kemming-Haus“ in Bocholt

Bocholt - Die Kunsthändler Peter Koenen und Hermann Göring haben im früheren Modegeschäft Klaus Kemming an der Nordstraße in Bocholt vorübergehend Bilder aus. Am Sonntag eröffneten sie dort die Ausstellung „Malerei & Grafik“ mit Bildern unter anderem von James Rizzi und Andreas Noßmann, aber auch Udo Lindenberg und Otto Waalkes.