Bocholt - Die Bocholter Kunstcarrée Art Gallery an der Nordstraße schließt am 1. Juni nach nur etwas mehr als einem Jahr ihre Pforten. Die Kunstgalerie war am 1. April 2019 eröffnet worden und stellte Kunstwerke internationaler Künstler aus, darunter auch Werke aus China, Deutschland und den Benelux-Ländern.