Kurzbesuch von NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart in Bocholt

Bocholt - Zu einem rund 90-minütigen Gespräch trafen sich am Donnerstag die beiden Bocholter Unternehmer Matthias und Maximilian Löhr von der LB GmbH mit Professor Dr. Andreas Pinkwart (FDP), Landesminister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie. In dem Treffen auf Gut Barking ging es um die Digitalisierung in mittelständischen Unternehmen am Beispiel der LB-Gruppe.