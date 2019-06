Laaker Bach in Mussum braucht mehr Platz

Bocholt - Der Laaker Bach hat auf dem Abschnitt zwischen Alfred-Flender-Straße und der Mündung in die Kleine Issel in Mussum an Tiefe verloren. Das hat eine Vermessung des Wasser- und Bodenverbandes ergeben, die nach den Überschwemmungen 2016 in Auftrag gegeben worden war. Die Stadt will ihn nun zunächst zwischen Alfred-Flender-Straße und der Straße Im Bruch verbreitern und renaturieren.