Bocholt - Verliebte sehen alles durch die rosarote Brille. Das führt dazu, dass wichtige Wahrheiten einfach ausgeblendet werden. So ist es auch bei der Komödie „De Hochtiedsverhinderer“ von Walter G. Pfaus, die die Spielschar Mussum in der Gesamtschule an der Rheinstraße aufgeführt hat.