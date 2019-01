Bocholt - Am Donnerstag wurde eine 50-jährige Bocholterin in einem Bekleidungsgeschäft dabei beobachtet, wie sie eine Bluse stahl. Die Frau wurde bis zum Eintreffen der Polizei von Mitarbeitern festgehalten. In einer Tragetasche der polizeilich einschlägig bekannten Ladendiebin fanden die Beamten neben einer original verpackten Parfumflasche noch mehrere Messer