Laienspielschar Mussum bereitet sich auf ihr neues Stück vor

Bocholt - Um nächtliche Einstiege durch Fenster und einen Abstellraum voller Diebesgut, um geheime Aufträge und rätselhafte Dinge, die alle in einem Seniorenheim passieren, geht es in dem plattdeutschen Theaterstück „Spökelstund‘n“. Es wird von der Laienspielschar Mussum am 28. Oktober sowie am 3. und 4. November gleich dreimal im städtischen Bühnenhaus aufgeführt.