Bocholt - Besuch von mehreren WDR-Kamerateams erhielt die Familie Mölders auf ihrem Büffelhof Kragemann in Barlo. Auf dem idyllisch gelegenen Hof an der Kotts Stegge wurde die 89. Folge von „Land und lecker“ gedreht, die anlässlich der Jubiläumsstaffel zum zehnjährigen Bestehen der Sendung am Montag, 12. August, um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird.