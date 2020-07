Bocholt - Der Heimatverein Suderwick und die Bürgerinitiative Dinxperwick haben den Landesheimatpreis 2020 gewonnen. Dies gab das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung am Mittwoch bekannt. Ministerin Ina Scharrenbach will den mit 12.500 Euro dotierten Preis am 6. August im Rahmen ihrer „Heimat-Tour“ vor Ort übergeben.