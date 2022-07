Bocholt - Geht es nach Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), werden ab 2024 in Deutschland jährlich 500.000 Wärmepumpen installiert. Auch die Bocholter haben großes Interesse an einer Heizungsumstellung. „Es gibt eine enorme Nachfrage zur Umstellung von Öl- und Gasheizungen auf Wärmepumpen“, sagt Jürgen Willing, Geschäftsführer der Firma Tekloth.