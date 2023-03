Langer Weg zu Bocholter Städtepartnerschaft mit der Ukraine

Bocholt - Bis zu einer richtigen Städtepartnerschaft mit einer Stadt in der Ukraine ist es ein langer Weg. Das machte die städtische Partnerschaftsbeauftragte Petra Taubach im Ausschuss für Kultur und Städtepartnerschaften deutlich. Grüne und FDP hatten ähnliche Anträge an die Stadtverwaltung gestellt. Die sollte prüfen, ob eine solche Städtepartnerschaft möglich ist. Bislang hätte es bei den Bocholter Partnerstädten zum Teil Jahrzehnte bis zur Städtepartnerschaft gedauert, so Taubach.