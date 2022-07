Leerstände in Bocholts 1a-Lage

Bocholt - Es ist auffällig: In 1a-Innenstadtlage auf der Neustraße stehen in unmittelbarer Nähe zueinander gleich drei Ladenlokale leer. Dort, wo sich das Herrenmodegeschäft „WE“ befand, wird derzeit renoviert, in den ehemaligen Filialen von „Gina Laura“ und „Orsay“ tut sich bisher nichts. Das könnte sich für eines der Ladenlokale schnell ändern, weiß Stadtmarketing-Chef Ludger Dieckhues.