Bocholt - Die Zahl der Leerstände in der Bocholter City verringert sich weiter. Nach „Sofa4You“ (Kreuzstraße) und „Spielebude“ (Nordstraße), die beide im Frühjahr an den Start gingen, eröffnen jetzt im September zwei weitere Geschäfte in Läden in der Osterstraße, die zuvor leer standen.