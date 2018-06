Letzte Ausstellung im ehemaligen Herding-Gebäude

Bocholt - Eine hohe Decke und vor allem viele Metallsäulen dominieren den Saal im ersten Stock des ehemaligen Herding-Gebäudes an der Industriestraße. Säulen, die zum Motto der derzeitigen Kunstausstellung in den alten Räumen wurden. Am Samstag eröffnete die Ausstellung „Schluss... Bye Bye Herding – Welcome Kubaai“ mit Werken von fast 30 niederländischen und deutschen Künstlern.