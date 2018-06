Lidl darf keine Filiale in Holtwick bauen

Bocholt - Aus dem Plan des Discounters Lidl, auf dem Grundstück von Andrea-Moden in Holtwick eine neue Filiale zu bauen, wird nichts: Das machte Stadtbaurat Daniel Zöhler am Mittwoch in der Bauausschusssitzung deutlich. „Ein dritter Markt an dieser Stelle ist nicht sinnvoll.“ Das sei „kannibalistisch“ für andere Nahversorgungszentren.