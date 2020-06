„Light of Night“ als Hilferuf der Eventbranche

Bocholt - Wer den Titel hört, denkt womöglich an eine nette Veranstaltung an einem lauen Sommerabend am Aasee oder im Langenbergpark: „Light of Night“. Doch der Hintergrund ist ernst: In der Nacht von Montag, 22. Juni, auf Dienstag, 23. Juni – 22 bis 1 Uhr – werden in Bocholt Gebäude angestrahlt – und zwar in flammendem Rot. Gedacht ist die Aktion als ist ein dringender Appell an die Politik zur Rettung der Veranstaltungswirtschaft, die sich coronabedingt in einer katastrophalen Lage befindet.