Bocholt - Stolze 39.000 Euro sind bei der Adventskalenderaktion des Lionsclubs Bocholt-Westmünsterland zusammengekommen. Bereits im Dezember wurde ein Teil an die Aktion Nachbarn in Not übergeben (das BBV berichtete), jetzt übergab der Lionsclub insgesamt 23.000 Euro an verschiedene Organisationen.