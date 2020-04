Liveticker: Alle wichtigen Entwicklungen am Mittwoch, 8. April

16.40 Uhr: Neue Zahlen vom Kreis Borken: 23 neue bestätigte Infektionen im Kreis

Der Kreis Borken hat neue Zahlen zur Corona-Krise veröffentlicht. Demnach gibt es (Stand 15.30) 722 bestätigte Corona-Fälle, gestern waren es noch 699. Auch die Zahl der gesundeten Personen steigt weiter an. Heute meldet der Kreis 308 Personen, die die Infektion überstanden haben.



Ort Aktuell Infizierte Gesundet verstorben Gesamt Ahaus 60 (67) 43 (35) 1 (1) 104 (103) Bocholt 64 (72) 68 (57) 4 (4) 136 (133) Borken 37 (34) 41 (40) - 78 (74) Gescher 20 (18) 8 (7) - 28 (25) Gronau 46 (45) 17 (16) 2 (2) 65 (63) Heek 3 (3) 2 (2) 5 (5) Heiden 18 (20) 10 (8) 1 (1) 29 (29) Isselburg 6 (9) 10 (8) 2 (1) 18 (18) Legden 6 (6) 4 (4) - 10 (10) Raesfed 16 (14) 25 (25) - 41 (39) Reken 16 (15) 16 (16) 32 (31) Rhede 15 (16) 20 (19) 2 (2) 37 (37) Schöppingen 4 (3) 3 (3) - 7 (6) Stadtlohn 24 (22) 4 (4) 2 (2) 30 (28) Südlohn 13 (12) 6 (6) - 19 (18) Velen 18 (16) 10 (10) 28 (26) Vreden 31 (30) 21 (21) 3 (3) 55 (54) GESAMT 397 (402) 308 (281) 17 (16) 722 (699)

Quelle: Kreis Borken, Stand: 08.04.2020, 15.30 Uhr

16.10 Uhr: Polizei schreibt Anzeige - drei Personen in einem Wagen

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass derzeit nicht drei Personen, die nicht zu einem Haushalt gehören, in einem Pkw fahren dürfen. Am Montag fertigten die Beamten Ordnungswidrigkeitsanzeigen gegen drei junge Männer an, die das Verbot ignoriert hatten.

15.05 Uhr: Statt Ostermessen: Kirchen wollen gemeinsam läuten

Da aufgrund der anhaltenden Corona-Krise derzeit keine gemeinsamen Gottesdienste möglich sind, rufen die Kirchen zum gemeinsamen Glockengeläut am Osterwochenende auf. „Gerade in Zeiten der Corona-Krise ist dies eine gute Möglichkeit, die österliche Freude über den Sieg des Lebens in besonderer Weise öffentlich zum Ausdruck zu bringen“, schreibt dazu die Gemeinde Liebfrauen.

14.40 Uhr: Wochenmarkt in Dinxperlo nur noch für Suderwicker und Dinxperloer

Die Gemeinde Aalten richtet sich mit einem Appell an die Bewohner des Grenzgebietes. Demnach sollen künftig für die Dauer der Corona-Krise nur noch Einwohner von Dinxperlo und Suderwick auf dem Wochenmarkt in Dinxperlo einkaufen. „Der Markt ist jetzt nur noch für die Einwohner von Dinxperlo und Suderwick zugänglich, um Lebensmittel zu kaufen, und nicht mehr zum Spaß“, so Bürgermeister Anton Stapelkamp. „Ich vertraue auf das Verständnis unserer anderen deutschen Nachbarn, dass sie in diesen Coronazeiten nicht willkommen sind.“