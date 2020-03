Liveticker: Alles Wichtige am Dienstag

Bocholt - Alle Neuigkeiten Rund um die lokalen Entwicklungen in der Corona-Krise erfahren Sie in unserem Liveticker.

12.43 Uhr: Keine Messen und Veranstaltungen der Evangelische Kirchengemeinde Christuskirche

Die Evangelische Kirchengemeinde an der Christuskirche weist erneut darauf hin, dass es dort mindestens bis zum 19. April keine kirchlichen oder außerkirchlichen Veranstaltungen mehr geben wird. Ebenfalls geschlossen bleiben bis auf Weiteres das Jugendheim LEO und die Beratungsstelle des Diakonischen Werkes an der Christuskirche.

12.34 Uhr: Aktuelle Zahlen aus dem Kreis Wesel

Der Kreis Wesel hat aktuelle Zahlen zu Erkrankten und Verstorbenen in Zusammenhang mit Covid-19 veröffentlicht:



Ort Infektionen Todesfälle Alpen 6 Dinslaken 18 1 Hamminkeln 14 Hünxe 18 Kamp-Lintfort 8 1 Moers 29 Neukirchen-Vluyn 13 Rheinberg 9 Rheinberg 9 Schermbeck 12 Sonsbeck 1 Voerde 13 Wesel 18 Xanten 5 GESAMT 164 2

12.13 Uhr: Unternehmen können Gewerbesteuerzahlung verschieben

Unternehmen, die angesichts der Corona-Krise besonders betroffen sind, können ab sofort bei der Stadtverwaltung Bocholt die Zahlungen zur Gewerbesteuer auf Antrag verschieben lassen. Das teilt die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Ein Aufschub sei zunächst bis zum 30. September möglich, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Bei Gewerbesteuerzahlungen, die rückständig sind und sich somit bereits im Vollstreckungsverfahren befinden, verspricht die Stadt ebenfalls entgegenkommende Regelungen hinsichtlich Zahlungserleichterungen oder Aussetzungen von Ratenzahlung, sofern das Unternehmen von der Corona-Krise betroffen ist.

12.10 Uhr: Polizei berichtet von Streit um fehlenden Abstand

Es scheint, als bringe die angespannte Krisensituation auch Reibereien mit sich. So berichtet die Polizei von einer Situation am Montag, in der es zu einer Auseinandersetzung an einer Supermarktkasse gekommen ist. Eine 53-Jährige hatte dort einen hinter ihr stehenden Mann aufgefordert, mehr Distanz zu halten. Es sei daraufhin zu einer „verbalen Auseinandersetzung“ gekommen, die Frau erstattete Strafanzeige. Der Mann soll sie beleidigt haben, der stritt gegenüber der Polizei dies jedoch ab. In ihrer Mitteilung appelliert die Polizei, die Menschen sollen „friedlich und respektvoll“ miteinander umgehen - und das Kontaktverbot einhalten.

12.08 Uhr: Polizei löst Treffen von Motorradfahrern auf

Das Kontaktverbot ist offenbar noch nicht bei allen Leuten richtig angekommen. So berichtet die Kreispolizei Borken von einem Fall, in dem Beamte ein Treffen von vier Motorradfahrern auf dem Parkplatz an der Fachhochschule auflösen mussten. Die Männer hatten sich dort offenbar zu einer Motorradtour getroffen. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige an, heißt es in der Mitteilung.