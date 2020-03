Liveticker: Alles Wichtige zur Corona-Krise in der Region

Bocholt - In unserem Corona-Liveticker im BBV-net halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise auf dem Laufenden.

17.55 Uhr: Zahlen in Bocholt, Rhede udn Isselburg steigen leicht

Der Kreis Borken hat aktuelle Zahlen veröffentlicht. Demnach haben sich in Bocholt bislang 92 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Gestern zur selben Zeit waren es noch 86 Infektionen. Die Zahl der Gesundeten liegt nun bei 14. In Isselburg und Rhede sind die Zahlen weitestgehend konstant.

Ort Fälle (heute) Fälle (gestern) gesundet gestorben Ahaus 64 61 12 (+0) - Bocholt 92 86 14 (+1) 1 Borken 56 66 7 (+2) - Gescher 13 13 2 (+0) - Gronau 26 26 7 (+0) 1 Heek 2 3 - - Heiden 23 23 2 (+0) - Isselburg 16 15 1 (+0) 1 Legden 7 7 - - Raesfed 31 31 11 (+0) - Reken 19 19 9 (+2) - Rhede 33 32 8 (+0) 1 Schöppingen 5 6 2 (+0) - Stadtlohn 6 5 - - Südlohn 6 6 - - Velen 12 12 2 (+0) - Vreden 37 37 3 (+0) 1 GESAMT 448 438 80 (+5) 5

15.32 Uhr: Krammarkt abgesagt

Der Krammarkt am kommenden Mittwoch, 01. April fällt aus. Der Grund ist laut Stadtmarketing, dass Veranstaltungen, die nicht unmittelbar der Grundversorgung der Bürger dienen, zunächst bis zum 30. April nicht stattfinden.

12.00 Uhr: Auch Aasee-Triathlon ist abgesagt

Nun hat der Bocholter Wassersportverein auch den Aasee-Triathlon, der am 21. Juni hätte stattfinden sollen, abgesagt. „Leider sehen wir uns gezwungen, den Aasee-Triathlon in diesem Jahr abzusagen“, kündigte Thomas Rottstegge, der Pressesprecher der BWV-Triathleten, mit.

11.57 Uhr: Polizei löst drei Treffen auf

Zwei Treffen von mehr als zwei Personen hat die Polizei in Bocholt am Wochenende aufgelöst. In ersten Fall trafen sich vier Jugendliche auf einem Schulgelände, im zweiten Fall waren drei Erwachsene zusammen unterwegs.

9.10 Uhr: Die Zahlen für den Kreis Borken

Derzeit gibt es noch keine Zahlen für Montag. Am gestrigen Sonntag meldete der Kreis Borken insgesamt 438 erkrankte Personen. Die Zahlen im Überblick: