Liveticker: Alles Wichtige zur Corona-Krise in der Region

Bocholt - In unserem Corona-Liveticker im BBV-net halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise auf dem Laufenden.

16.06 Uhr: Über 3100 Betriebe im Kreis Borken melden Kurzarbeit an

Die Corona-Pandemie trifft die Wirtschaft sehr deutlich. Darum melden viele Betrieb Kurzarbeit an. Auch im Bezirk der Agentur für Arbeit Coesfeld möchte viele Unternehmen diese Möglichkeit nutzen. Allein im März gingen mehr als 3.100 Anzeigen von Kurzarbeit ein, teilt die Arbeitsagentur mit. Damit hätten von den 15.404 Betrieben mit sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten bereits 20 Prozent Kurzarbeit angezeigt. „Zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir davon ausgehen, dass diese Zahl noch weiter steigen wird“, sagt Johann Meiners, Leiter der Agentur für Arbeit Coesfeld.

Zum Vergleich: Zur Spitze der Banken- und Finanzkrise in 2009, zeigten im gesamten Jahr 847 Unternehmen im Agenturbezirk Kurzarbeit an, so die Arbeitsagentur.

12.30 Uhr: Kreis weitet Versorgungsstrukturen aus

Der Kreis Borken trifft weitere Maßnahmen in der Coronakrise. Laut Landrat Dr. Kai Zwicker werden die „Versorgungsstrukturen des Gesundheits- und Pflegebereichs“ vorsorglich ausgeweitet. Erst Maßnahmen seien bereits umgesetzt worden.

Kurz vor dem Abschluss stehen die die Vorbereitungen für die Eröffnung zunächst einer „Kreis-Krankenhilfe-Einrichtung“ (KKE) mit der Option auf eine zweite. Als Standort sind dafür das Europahaus in Bocholt und das Dorf Münsterland in Legden vorgesehen. Diese Einrichtungen sollen laut Kreis die Krankenhäuser entlasten. Dort sollen alle Patienten untergebracht werden, die nicht mehr ambulant medizinisch betreut werden können, aber auch noch keine Krankenhausbetreuung benötigen. Die Einrichtung in Bocholt soll ab einer Mindestpatientenzahl von fünf Personen starten und kann auf maximal 80 Plätze ausgeweitet werden.

Beeits in Betrieb sind die Behandlungszentren in Bocholt am Europahaus und in Legden. Dort werden seit vergangener Woche Patienten mit einer Coronavirus-Infektion und Patienten mit dringendem Verdacht auf eine Infektion und behandlungsbedürftigen Beschwerden versorgt. Auch Personen, die Symptome zeigen und Kontakt zu Infizierten hatten, können sich dort vorstellen.

Am Bocholter Krankenhaus wurde ein Diagnostikzelt eingerichtet, in dem zunächst alle „gehfähigen“ Patienten gesichtet und je nach Krankheitsbild weitergeleitet werden.

12.20 Uhr: Osterfeuer in Barlo abgesagt

Der Barloer Heimatverein „Vör dessen Boorle“ veranstaltet in diesem Jahr kein Osterfeuer. Wegen der Absage wird natürlich auch kein Brennmaterial angenommen.

12.10 Uhr: Schützenfest in Stenern abgesagt

Auch die Schützengilde St. Hubertus sagt wegen der Corona-Krise ihr Schützenfest ab, das Anfang Juni hätten stattfinden sollen. Bei der letzten außerordentlichen Vorstandssitzung seien sich die Teilnehmer einig gewesen, „dass unter den derzeitigen Verhältnissen kein stimmungsvolles Schützenfest“ möglich sein werde, teilt die Schützengilde mit. Eine Verschiebung komme aus organisatorischen Gründen nicht infrage.

12.05 Uhr: Grenzlandmarkt abgesagt

Der internationale Grenzmarkt, der traditionell an Christi Himmelfahrt in Dinxperlo stattfindet, wird in diesem Jahr wegen der Corona-Krise ausfallen. Darauf weisen die Organisatoren hin.

12 Uhr: Bocholter stirbt am Coronavirus

Im Kreis Borken hat es den sechsten Todesfall in Verbindung mit dem Coronavirus gegeben. Es handelt sich um einen 78-jährigen Bocholter. Er ist bereits am Sonntagmorgen auf der Isolierstation des Bocholter Krankenhauses gestorben. Das teilt der Kreis Borken mit.

Laut Kreis würden in den Krankenhäusern in Ahaus, Bocholt, Borken und Gronau noch ausreichend Intensivplätze „ sowohl mit als auch ohne Beatmungstechnik“ zur Verfügung stehen. Trotzdem würden diese Krankenhäuser durch Kapazitätsausbau weitere Vorsorge treffen.

78-jähriger Bocholter stirbt am Coronavirus