Liveticker: Citylauf und Aasee-Festival abgesagt

11.02 Uhr: Aktuelle Zahlen der Bezirksregierung Münster

Für die Kreise im Münsterland gibt es aktuelle Fallzahlen der Bezirksregierung (Stand: 10.45 Uhr)

Ort Fälle (heute) Fälle (gestern) gesundet verstorben Stadt Gelsenkirchen 55 55 2 - Stadt Münster 305 305 23 - Stadt Bottrop 23 18 2 - Kreis Borken 318 308 15 2 Kreis Coesfeld 184 182 24 - Kreis Recklinghausen 195 195 22 - Kreis Steinfurt 251 244 14 - Kreis Warendorf 224 217 7 - GESAMT 1.555 1.524 109 2

10.20 Uhr: Sozialpsychatrischer Dienst bietet Hilfe am Telefon an

Der Ausbruch des neuen Corona-Virus macht vielen Menschen Angst, die zu Schlafstörungen und depressiven Symptomen führen kann, heißt es in einer Mitteilung des Kreises Borken. Der Sozialpsychiatrische Dienst des Kreises Borken bietet in der aktuellen Situation Beratung per Telefon unter 02861/82-1077 und E-Mail: t.hoeing@kreis-borken.de an. „Die dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind montags bis donnerstags von 8.30 bis 16 Uhr und freitags von 8.30 bis 13 Uhr erreichbar“, so der Kreis.

10.16 Uhr: Auch das Aasee-Festival findet nicht statt

Gleich nach dem Citylauf folgt die nächste Absage: Das Aasee-Festival wird ebenfalls nicht stattfinden. Dazu schreibt Mitveranstalter Philip Traber: „Ich bedaure sehr, dass auch diese Großveranstaltung der Corona-Pandemie zum Opfer fällt – wie so viele andere Veranstaltungen im April und Mai auch. Die monatelange Planung und Verpflichtung verschiedener Künstler, Techniker, Gastronomen kommt nicht zum Zuge, das ist für uns eine schwierige, aber notwendige Entscheidung gewesen.“ Über 50 Unternehmen, über 30 Gastronomen und über 100 Musiker wären Teil des ersten Bocholter Aasee Festivals gewesen, heißt es in der Mitteilung.

10.00 Uhr: Absage für Bocholter Citylauf

Eine schlechte Nachricht für alle Läufer: Der Bocholter Citylauf 2020 wurde abgesagt. Das teilt die Stadtmarketingesellschaft heute mit. Ullrich Kuhlmann als Vertreter des Stadtsportverbandes einer der Ausrichter dieser Großveranstaltung mit fast 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist traurig: „Wir bedauern die Entscheidung aus tiefstem Herzen für alle LäuferInnen, HelferInnen, PartnerInnen, Sponsoren und alle Mitwirkenden, die die Veranstaltung immer wieder nach vorne bringen und mit Herzblut den Bocholter Citylauf leben.“

9.14 Uhr: Die letzten Zahlen für den Kreis Borken

Die aktuellen Fallzahlen werden seitens des Kreises am Nachmittag gegen 16.30 Uhr veröffentlicht. Hier noch einmal die Zahlen von gestern, 16.30 Uhr: