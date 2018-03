Lkw erfasst Radfahrerin an Zufahrt zum Hagebaumarkt

Bocholt - Auf der Werther Straße in Bocholt ist am Freitagmittag eine neunjährige Radfahrerin von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Die Werther Straße war mehrere Stunden zwischen der Biketown-Kreuzung und Hammersenstraße gesperrt.