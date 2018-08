Löwenohr wächst in Bocholter Kleingartenanlage

Bocholt - Einen ungewöhnlichen Anblick gibt es derzeit in der Kleingartenanlage an der alten Aa. In der Parzelle von Dieter Bußhoff wächst ein Löwenohr. „Die Pflanze kommt hier normalerweise nicht vor“, sagt Hans Halbur, dessen Parzelle in der Nähe liegt. „Die Pflanze ist eigentlich in Afrika und Indien beheimatet.“ In der Kleingartenanlage liefert die Pflanze viel Gesprächsstoff, sagen die beiden 67-Jährigen.