Lou Dynia und seine Mitmusiker begeistern bei „Christmas with my Friends“

Bocholt - Wenn Lou Dynia seine „Familie“ vor Weihnachten ins Bocholter Bühnenhaus einlädt, dann ist es wirklich s(eine) Herzensangelegenheit. Wie schon in den vergangenen Jahren gießt, beziehungsweise goss der Songwriter seiner „Familie“ Musik aufs Herz. Montagabend zum Auftakt der dreitägigen Feier „Christmas with my Friends“ durften sich der Sänger und seine Band über ein fast volles Haus freuen.