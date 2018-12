Bocholt - „Mitten ins Herz“ traf Lou Dynia sein Publikum am Dienstagabend bei seinem ersten von insgesamt drei schon traditionellen Weihnachtskonzerten im Städtischen Bühnenhaus. Unter dem Titel „Christmas with my Friends“ verzauberte Lou Dynia mit Stimme, Humor und Improvisation, als die Technik sich kurzfristig schon in die Weihnachtspause verabschieden wollte.