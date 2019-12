Lou Dynias gefühlvolle Weihnachten

Bocholt - Eine ausgezeichnete Band, jede Menge Gefühle und launige Ansagen – dafür stehen Lou Dynias „Christmas with my friends“-Konzerte. Und all das traf auch auf den Auftakt am Dienstagabend im städtischen Bühnenhaus zu. Rund drei Stunden ließ sich das Publikum bezaubern, klatschte im Rhythmus und sang vor allem bei den Weihnachtsliedern mit.