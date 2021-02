Lowicker Schützenverein sagt Fest im April ab

„Nach langer Beratung, bei der wir viele Für und Wider durchgesprochen haben, ist einmütig der Beschluss gefallen, unser Schützenfest 2021 im April abzusagen. Hier hatten wir auch unter finanziellen Gesichtspunkten keine andere Möglichkeit“, teilte Vorsitzender Wolfgang Spieker mit. Die Mitglieder wurden per Flyer über diesen Entschluss informiert.

Die Lowicker, die mit ihrer Veranstaltung traditionell den Auftakt zur neuen Schützenfestsaison machen, mussten auch schon im vergangenen Jahr wegen Corona das Fest absagen. In diesem Jahr bestehe aber noch die Hoffnung, das Schützenfest eventuell nachzuholen – „wenn auch in kleinerer Form“, erklärte Spieker gestern im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Überlegung sei, den Termin für das geplante Oktoberfest, 25. und 26. September, eventuell für ein Schützenfest an nur zwei der sonst üblichen vier Tage zu nutzen. „Aber das hängt allein davon ab, wie die Corona-Schutzbestimmungen dann aussehen. Wenn wir feiern dürfen unter Bedingungen, unter denen das Feiern auch Spaß macht, dann werden wir das tun“, sagte Spieker. Mit dem Zeltverleiher und den Musikern habe der Verein abgesprochen, sich den Termin im September freizuhalten. „Jetzt müssen wir abwarten, wie sich Corona und die Schutzverordnungen entwickeln. Mehr können wir im Augenblick nicht tun“, sagte der Vorsitzende.

Abgesagt habe der Verein auch den geplanten Herrenabend, der am kommenden Samstag, 13. Februar, stattfinden sollte. „Der Herrenabend im letzten Jahr war unsere letzte größere Veranstaltung“, sagte Spieker.