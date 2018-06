Ludgerusschule: Eltern stimmen über Schulart ab

Bocholt - Zwischen dem 4. und 6. Juli entscheidet sich, ob die katholische Ludgerusschule zu einer nicht konfessionell gebundenen Gemeinschaftsgrundschule wird. In dieser Zeit haben die rund 240 Eltern der Schüler die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Das kündigte Schul-Geschäftsbereichsleiter Dirk Lueg in der Sitzung des Schulausschusses am Donnerstag an.