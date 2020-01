Bocholt – Grünen-Parteichefin Monika Ludwig (61) will Bürgermeisterin werden. Für die Mitgliederversammlung der Grünen am 10. Februar bewirbt sie sich für dieses Amt. Der Einladung an die Mitglieder hat sie auch gleich eine Bewerbung beigelegt, in der sie sich und ihre Ziele vorstellt.