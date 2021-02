Bocholt - Auch die drei Kindertagesstätten des Vereins Jusina (Jugendhilfe und soziale Integration) sind jetzt mit mobilen Raumlüftern ausgestattet worden. Die Geräte werden in der Kita Blumenwiese am Heutingsweg, in der Flekita an der Alfred-Flender-Straße und in der Kita an der Jerichostraße eingesetzt.