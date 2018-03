Märchen-Musical AG des St.-Georg-Gymnasiums spielt für Grundschüler

Bocholt – Die Musical AG des St.-Georg-Gymnasiums hat sich für die Grundschüler dieses Jahr das Märchen „Aschenputtel“ ausgesucht. 20 Fünft- und Sechsklässler führten es am Montag für Kinder der Ludgerusschule Bocholt und der Overbergschule Rhede in der Aula des Gymnasiums auf. Insgesamt schauen sich in dieser Woche 1700 Grundschüler die Musical-Aufführungen an.