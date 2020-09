Maishäcksler brennt in Biemenhorst

Bocholt - Einen lauten Knall hörten am Montagnachmittag einige Anwohner in Biemenhorst. Kurz darauf stand eine dunkle Rauchwolke am Himmel. Laut Feuerwehr war auf einem Privatgelände ein Maishäcksler in Brand geraten. Derzeit laufen dort die Löscharbeiten.