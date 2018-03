Mal bissig, mal schroff: Ingo Appelt in Bocholt

Bocholt - Ein Feingeist der Satire ist er wirklich nicht und das Publikum sollte nicht zimperlich sein. Aber Ingo Appelt ist ein guter Beobachter, kann wunderbar parodieren und mit viel Temperament und treffsicheren Sprüchen pausenlos die Zuhörer zum Lachen bringen. So auch am Samstag bei der Bühne Pepperoni in Bocholt.