Bocholt - Ein Mann hat am Donnerstag in der Nähe des Aasees zwei Mülltonnen in Brand gesteckt. Zeugen hatten sich bei der Polizei gemeldet, Beamte trafen den Mann an. Seine ungewöhnliche Erklärung gegenüber der Polizei: Er habe die Tonnen „nur vom Müll befreien wollen“.