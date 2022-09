Bocholt - Marcus Diekmann, Unternehmer und Beirat von Rose Bikes, wird zusammen mit Tatjana Kiel mit dem „Deutschen Personalwirtschaftspreis“ in der Kategorie „Gamechanger des Jahres 2022“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung ist neuer Bestandteil des „Deutschen Personalwirtschaftspreises“ und wurde ihnen am Montag in Köln überreicht.