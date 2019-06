Mariengymnasium entlässt feierlich seine Abiturienten

Bocholt - Die spannenden und waghalsigen Manöver gibt es in der Schule – im Unterschied zum Circus Maximus im antiken Rom – in der Regel nicht mehr, doch so verschieden sind Circus und Schule nicht. Deshalb habe er sich gefreut, dass das Motto der Abiturientia 2019 des Mariengymnasiums „Circus Abigalli“ lautete, sagte Schulleiter Wilfried Flüchter am Samstag im Rahmen der offiziellen Entlassfeier.