Marienschüler sollen nicht in der Arnold-Janssen-Schule mitessen

Bocholt - Schulleitung und Schulpflegschaft des Mariengymnasiums wollen nicht, dass ihre Schüler während des Rathausumbaus in der Mensa der Arnold-Janssen-Hauptschule zu Mittag essen. Diese von der Stadt vorgeschlagene Lösung sei „ungeeignet“, heißt es in einer Stellungnahme des Gymnasiums für die Sitzung des Schulausschusses am Mittwoch. Man bevorzuge eine Container-Kantine auf dem Schulgelände.