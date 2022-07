Markthändler und Stadtmarketing halten an vier Markttagen fest

Bocholt - An den Markttagen herrscht in der Bocholter Innenstadt geschäftiges Treiben. Denn dann bieten alteingesessene Händler ihre Waren an. Doch das ist heutzutage gar nicht mehr so leicht. Denn durch die stetig steigenden Produktions- und Energiekosten kommen auch die Markthändler nicht darum herum, diese an die Kunden weiterzugeben.